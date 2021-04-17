За последние сутки в Петербурге «ковидом» заразился 701 человек

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге начинает стабилизироваться. Однако число заболевших с каждым днем не сильно меняется. На этот раз за последние сутки в Петербурге выявили 701 человека, заболевшего «ковидом». Об этом 17 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в городе. Жертвами коронавируса за сутки в Северной столице стали 32 человека.

За все время пандемии в Петербурге зафиксировали 406 тыс. 625 случаев инфицирования. Умерло от COVID-19 за этот же период 12 тыс. 782 петербуржца. Победить болезнь смогли 362 тыс. 621 человек.

За прошедшие 24 часа в Ленинградской области выявили 93 заболевших. Жертвами вируса стали 9 человек.