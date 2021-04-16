Стала известна причина смерти пенсионера после прививки от коронавируса

В Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, от чего умер 80-летний петербуржец, привившийся от коронавируса. Мужчина скончался по пути домой из поликлиники, где он сделал прививку.

По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, результаты патологоанатомического исследования показали, что причиной смерти мужчины стала остановка сердца. Пенсионер страдал хронической болезнью сердца. В результате исследования признаков каких-либо нежелательных реакций в организме мужчины на вакцинацию не обнаружили.

Напомним, после прививки от коронавируса скончались 3 петербуржца. Причины смертей выясняются.