В Петербурге создают вакцину от «ковида» со вкусом ряженки

Петербургские ученые начали разрабатывать новую вакцину от инфекции коронавируса. Так, в городе могут создать первую в мире съедобную вакцину от вируса COVID-19 нового типа. Об этом сообщает глава института РАН Александр Дмитриев.

В Институте экспериментальной медицины в Северной столице исследуют вирус уже около года. К концу 2021 года, либо к началу 2022 года планируют завершить доклинические испытания съедобной вакцины.

«Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», – сообщают в институте РАН.