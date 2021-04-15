Для оценки состояния после прививки «ЭпиВакКороны» нет тест-систем

В петербургском Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии тест-систем, позволяющих самостоятельно отслеживать состояние иммунитета после вакцинации.

Как отмечает Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления, специальные тесты есть лишь в Центре гигиены и эпидемиологии.

На данный момент в ведомстве не уточняют сроки, когда тест-системы появятся в гражданском обороте. При этом привиться препаратом «ЭпиВакКорона» можно в любом из 134 пунктов вакцинации, развернутых в городе.