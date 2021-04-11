Петербургские ученые заявили об отсутствии заболеваний «ковидом» среди животных

В Петербурге ветеринарные врачи доказали, что среди животных нет случаев заболевания вирусом COVID-19. Исследования проходят в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В учреждении успешно функционирует кабинет приема мелких домашних животных. У питомцев забирают материал для теста ПЦР из носовых пазух и ротоглотки.

«На данный момент нет зафиксированных случаев заболевания животных коронавирусом», —отметили в лаборатории.