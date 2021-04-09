В Петербурге на ИВЛ находятся 178 заразившихся коронавирусом

Доля тяжелобольных среди пациентов с коронавирусом составляет 27%.

Данная информация была предоставлена 8 апреля межведомственным координационным советом. 178 граждан находятся на ИВЛ.

Всего в городе развернуто 5 273 койки для коронавирусных больных, 844 из них (16%) свободны. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, защитится от заражения коронавирусной инфекцией поможет соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, а также вакцинация.

Как отмечают эксперты, вторая волна пандемии идет на спад, однако темпы достаточно медленные. В настоящее время показатели заболеваемости коронавирусом близки к плато.