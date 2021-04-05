Более 22 000 петербуржцев сделали тест на коронавирус за прошедшие сутки

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 12 591 человека.

В единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 4 567 звонков. Данная информация была предоставлена в пресс-службе Смольного.

В период с 5 октября на портале #мывместе было зарегистрировано 1 464 волонтера Петербурга, 1 160 из них прошли обучение и аккредитацию. Волонтеры выполнили 6 610 заявок. С начала октября 203 313 петербуржцам была оказана гуманитарная помощь.