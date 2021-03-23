Студенты и преподаватели медвузов, помогавшие в лечении коронавирусных больных, продолжили обучение

Студенты и преподаватели медицинских вузов Петербурга, которые оказывали помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к обучению. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе дефицита врачей больше нет. Снижение заболеваемости коронавирусом и общего количества активно больных позволило студентам и преподавателям медвузов вернутся к очному обучению.

Петербурге в пик пандемии было развернуто 12 538 коек для коронавирусных больных и пациентов с пневмониями. На сегодняшний день из работы выведено более половины коек.