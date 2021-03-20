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В Санкт-Петербурге на 45% увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

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© Фото: pixabay.com

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Тенденция на снижение заболеваний стала нестабильной.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки почти на 45 процентов увеличилось число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, по сравнению со статисткой за прошлую неделю.

Данный факт свидетельствует о нестабильности тенденции на завершение второй волны инфекции и высоком проценте роста заболеваемости по-новому. Об этом проинформировали в среду, 17 марта в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

Рост госпитализаций за сутки - с 231 (десятое марта) до 337 (17 марта) случаев - случился на фоне значительного сокращения (на 37,5 процентов) регистрации новых случаев заболевания инфекцией. Число активно больных COVID-19 в стационарах и на амбулаторном лечении за неделю уменьшилось на 14,8 процентов.

"Только массовая вакцинация жителей способна надежно защитить город от новой волны эпидемии", - сообщают в городском Межведомственном совете.
Число мест для пациентов с коронавирусом и пневмониями в Санкт-Петербурге на 17 марта составляет 6248 коек, из них свободны 1530 коек, или 24,5 процента от общего числа коек, рассчитанных на коронавирусных пациентов.
Число тяжёлых больных с коронавирусом и пневмониями в стационарах составляет 26 процентов. На ИВЛ находятся 202 человека.

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