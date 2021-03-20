В Смольном опасаются третьей волны из-за снижения тенденции улучшения ситуации

В Санкт-Петербурге в Межведомственном координационном совете по противодействию новой коронавирусной инфекции есть опасения по поводу того, насколько снизилась тенденция улучшения ситуации.

Необходимо подчеркнуть, что горожане Санкт-Петербурга, на сегодняшний день, реже выздоравливают, если сравнивать с предыдущими промежутками. Так, за прошлые сутки от коронавируса вылечилось 2 029 граждан, что составляет на 29 процентов меньше, чем неделей ранее.

По результатам статистики, в совете по противодействию инфекции в Санкт-Петербурге было сказано, что основным фактором против третьей волны коронавируса станет массовая вакцинация.

"Однако вероятность прихода третьей волны эпидемии высокая. Воспрепятствовать третьей волне либо значительно сгладить ее течение может только массовая вакцинация населения города".

На сегодняшний день, в Санкт-Петербург прибыла новая партия вакцины в количестве 15 тысяч доз, и она будет распределяться по тем пунктам вакцинации, где препарат закончился.