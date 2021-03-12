Башкетова заявила, что Петербург остается лидером по количеству новых случаев коронавируса

Северная столица занимает первое место среди всех регионов России по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Петербурга Наталия Башкетова.

Башкетова заявила, что эпидемиологическая ситуация в городе «не вызывает сильного напряжения», в связи с отсутствием скачков и формирования очагов. С января темпы распространения коронавирусной инфекции в Петербурге снижались.

Напомним, на 12 марта в Северной столице зарегистрировано 957 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 378 000 человек. В 11 573 случаях заражение коронавирусной инфекцией привело к летальному исходу. 326 000 граждан выздоровели.