За прошедшие сутки в Петеребурге «ковидом» заразились 956 человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 956 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе выявили 374 тысячи 887 петербуржцев, зараженных вирусом. Из них выздоровели всего 316 тысяч 314 пациентов, а за последние сутки — 1411 человек.

Жертвами коронавируса за прошедшие 24 часа стали 43 человека. За весь период пандемии умерло 11 тыс. 393 петербуржца.

Кроме того, в Ленинградской области выявили 133 заболевших, а выздоровевших — 11 человек. За сутки в регионе умерло 8 пациентов.

Во всей стране за сутки обнаружили 10 тыс. 253 человек, которые заразились Covid-19. Жертвами вируса стали 379 россиян.