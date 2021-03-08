Количество заболевших «ковидом» петербуржцев продолжает снижаться

В Санкт-Петербурге медицинские работники продолжают докладывать о снижении количества заболевших петербуржцев коронавирусной инфекцией.

Согласно статистике специалистов координационного совета по противодействию распространения Covid-19, число инфицированных жителей Северной столицы уменьшилось на 17%. Например, 7 марта заболело всего 357 человек.

Однако, несмотря на снижение заболеваемости, эксперты напоминают петербуржцам о вакцинации, так как эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной.

Все этапы вакцины прошли уже около 138 тысяч горожан. Всего в Петербург завезли 348,5 тысяч доз препарата «Спутник V».