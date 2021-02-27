В Санкт-Петербурге начали прививать от COVID-19 в торговых центрах

Вице-губернатор города Санкт-Петербурга Олег Эргашев ранее делал заявление о том, что в городе планируют начать вакцинировать горожан против COVID-19 в местных торговых центрах.



Отмечается, что граждане, желающие сделать прививку, имеют возможность обратиться к врачам в таких торговых центрах, как "Жемчужная Плаза", "Европолис", "Невский Центр", "Охта Молл", "Сити Молл".



Вакцинация в торговых центрах граждан будет происходить в специальном помещении. За прививку платить не нужно. Пройти процедуру вакцинации можно в порядке живой очереди.

Чтобы совершить запись на прививку, необходимо связаться по телефону с регистратурой поликлиники. Более того, сделать это можно на портале "Здоровье петербуржца".