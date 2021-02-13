В Ленобласти загорелась баня

13 февраля, в Ленинградской области в поселке Грузино загорелась баня. Пожар произошел в Всеволожском районе в СНТ «Балтиец». В дежурную часть в 14:05 поступило обращение о возгорании здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что пожар уже охватил всю площадь бани размером 4 на 6 метров. Известно, что пострадавших в пожаре нет, однако баня сгорела полностью.

Причина возгорания пока не установлена. Сотрудники регионального МЧС устранят последствия возгорания в ближайшее время. Кадры пожара попали в социальную сеть «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали запись в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербурга».