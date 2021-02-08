На улице Рубинштейна появилось 18 новых камер видеонаблюдения

Дополнительную систему видеонаблюдения ввели на улице Рубинштейна в целях безопасности.

Об этом сообщили в администрации центрального района Санкт-Петербурга. Кроме того, летом парковка на улице может стать платной круглосуточно. Для обеспечения общественного порядка и благоустройства улицы создали инициативную группу рестораторов. Платная парковка на Рубинштейна функционирует с декабря, она вмещает 104 парковочных места.

Глава администрации Центрального района города Максим Мейскин отметил, что на Рубинштейна живут почти 4 000 граждан, поэтому интересы местных жителей должны быть соблюдены. С этой целью на улице установили 18 дополнительных камер видеонаблюдения.