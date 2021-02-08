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Почему нельзя бесплатно сдать тест на антитела к Covid-19, рассказал Смольный

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© Фото: pixabay.com

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Петербурженке ответили на официальной страничке Комитета по здравоохранению Петербурга «ВКонтакте», почему нельзя сдать тест по ОМС. По мнению чиновников, это не страховой случай.

В ведомстве городского правительства активно общаются с жителями Петербурга на страницах в социальных сетях. Увы, но большая часть ответов не решает проблем, а является лишь отписками и цитированием официальной информации.

Так, на днях петербурженка задала вопрос, адресованный Комитету по здравоохранению города. Она спросила, почему нельзя сдать тест на антитела к коронавирусу. Так же девушка спросила, куда можно обратиться за решением этого вопроса или поможет только обращение к президенту.

Комитет ответил, что в настоящий момент тестов на антитела к коронавирусу на бесплатной основе не проводят, потому что это "не является страховым случаем". А еще порекомендовали обратиться в Территориальный фонд медицинского страхования. Ответ есть, а решения нет.

Сейчас сдать тест на наличие антител в поликлиниках Петербурга можно за сумму от 700 до 2000 рублей. Стоимость зависит от скорости получения результатов. Чем быстрее, тем дороже услуга.

Еще в некоторых петербургских магазинах появились наборы для самостоятельного проведения анализа по типу теста не беременность. Стоимость их составляла 2,5 тыс. рублей. Исходя из того, что эти тесты не сертифицированы на территории РФ, а страной-производителем является Китай, достоверность таких анализов неизвестна.

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