Современный ремонт крыш в Петербурге предотвращает образование сосулек

В Санкт-Петербурге в Московском районе начали использовать в ремонте крыш технологию "теплый чердак". Данная технология предотвращает появление сосулек на крышах зданий. Сообщает пресс-служба Смольного.

"Жители уже почувствовали эффект — благодаря изоляции кровель стало теплее на верхних этажах, практически нет сосулек на карнизах. В то же время снижаются затраты на отопление зданий", - поделился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Технология "тёплый чердак" была использована во время капитального ремонта дома по Московскому проспекту, 151А. "Сталинка" была построена ещё в 1954. В 2020 году крыша дома была отремонтирована с помощью материалов теплоизоляции. Более того, был произведён ремонт чердака, организована теплоизоляция вентиляционных участков, а также были установлены отопительный трубопровод.

"Тёплый чердак" с финансовой стороны выходит дороже, однако зато наледь и сосульки отсутствуют.