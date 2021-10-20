Медикам Петербурга выплатят еще 820 миллионов рублей за работу с ковидниками

Власти Санкт-Петербурга планируют продлить социальную поддержку медработников до конца этого года. На предоставление выплаты выделят еще 820 млн рублей из резервного фонда городского бюджета. Данный проект с 19 октября опубликован на сайте городской администрации и проходит антикоррупционную экспертизу.

В случае принятия документа контроль за осуществлением выплат врачам доверят вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге за спущенную маску в общественном транспорте грозит штраф.