Роспотребнадзор поручил привить в Петербурге курьеров и таксистов

Во вторник главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала новое постановление о прививках от коронавирусной инфекции. Согласно этому документу, в Петербурге с начала сентября отмечается подъём заболеваемости. Необходимо обеспечить проведение прививок госслужащим, работникам образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли и общепита, а также курьерской доставки, сферы гостиничных услуг, транспорта и такси, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других сфер.
Контроль за проведением вакцинации должны обеспечить начальники отделов управления Роспотребнадзора.