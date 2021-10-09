Заболеваемость в Петербурге увеличивается четвертый день подряд

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Санкт-Петербурге число инфицированных COVID-19 достигло 2717 петербуржцев. В прошлый день был выявлен 2501 человек.

Таким образом, Северная столица по-прежнему остается на втором месте по количеству суточных заболеваний коронавирусом. Лидером этого анти-рейтинга остается Москва — 6001 человек за прошедшие 24 часа. На третьей позиции Московская область, где за последние сутки выявили 1689 граждан, больных «ковидом».

Также стоит отметить, что за этот же период в России коронавирусом заболели более 29 тысяч человек. Кроме того, побит рекорд суточной смертности — 968 пациентов.