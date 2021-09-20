Заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала резко снижаться

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге на 20 сентября, количество случаев инфицирования COVID-19 достигло 1137 случаев. Стоит отметить, что заболеваемость в Северной столице резко уменьшилась. Так, днем ранее в Петербурге выявили 1834 заболевших.

Северная столица до сих пор занимает второе место по количеству суточных заболеваний «ковидом» среди регионов. Лидером антирейтинга стала Москва — 2469 случаев за сутки.

Также отметим, что за этот же период в России выявлено 19 тыс. 744 заболевания. За весь период коронавируса в России выявлено 7 294 672 случаев инфицирования COVID-19.