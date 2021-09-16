В Петербурге открыли первый в мире Центр изучения постковидного синдрома

На официальном сайте СПбГУ сообщили, что в Северной столице открыли первый в мире Центр изучения постковидного синдрома имени профессора Шенфельда на базе Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ. В новом центре над изучением последствий после коронавируса будут трудиться российские и израильские ученые.

«Мы уверены, что результаты исследований, проведенных в лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, здесь будут воплощены в практику, и нам удастся решить задачу по снижению риска возникновения постковидных осложнений», — отметила исполняющая обязанности ректора СПбГУ Елена Чернова.

Ученые выяснили, что последствия COVID-19 могут быть очень серьезным. Так, например, у человека может развиться 18 аутоиммунных заболеваний. Также эксперты подчеркнули, что около 20% заболевших «ковидом» наблюдаются усталость, ухудшение концентрации, головные боли и бессонница. Данные патологии могут сохраняться в течение трех месяцев и более после заболевания коронавирусом.