В Петербурге составили словарь эпохи коронавируса

В Санкт-Петербурге лингвисты составили коронавирусный словарь, в который вошли3,5 тысяч слов. Они зародились во время пандемии. Среди выражений «на злобу дня» есть слова, которые посвящены дефициту гречки, а также медицинским маскам и самоизоляции.

Работа над словарем ведется с марта 2020 года.

«Мы каждый раз составляем ежегодники, но в этот раз поняли, что слов, связанных с коронавирусом, слишком много – нужно отдельное издание. Эти слова – народное творчество. Люди искажают какие-то термины, добавляют в них что-то новое, а потом с помощью газет и Интернета это все распространяется», — сообщил старший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Александр Кожевников, который также является одним из авторов.

Стоит отметить, что появились такие слова, как «гречковирус», «гречкодемия», «гречкомания», «гречко-туалетно-бумажный», «гречкохайп», «гречник». Однако родились даже целы поговорки: «Незваный гость – хуже инфицированного», «Обещанной вакцины три года ждут», «Мал санитайзер, да дорог» и многие другие.