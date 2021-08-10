Беглов посетил новый пункт вакцинации в ТРЦ «Галерея»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов недавно посетил самый крупный центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививочный пункт находится в ТРЦ «Галерея».

Сообщается, что центр рассчитан на проведение до 1000 прививок в сутки. Попасть на вакцинацию в один из 11 кабинетов можно через электронную очередь. В распоряжении медработников вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Будем наращивать количество прививающихся, и увеличивать число центров вакцинации», - заявил глава города.

Градоначальник также отметил, что в Северную столицу поступила партия коммерческой вакцины. В связи с этим, теперь от COVID-19 могут привиться и иностранные граждане.