ККИ проверил фуд-корты Петербурга на соблюдение противоэпидемиологических мер

В пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга сообщили о проведенных рейдах в фуд-кортах торговых центров (ТЦ), целью которых была проверка заведений на соблюдение антиковидных мер.

Сотрудники ведомства каждый день проверяют фуд-корты на готовность принимать посетителей. Так, проверки коснулись пяти ТЦ в Приморском и Выборгском районах. Проверяющие смотрели на соблюдение масочного режима рабочими, а также соблюдение дистанции между столами и наличие QR-кодов.

В итоге сотрудники выяснили, что все ТЦ соблюдают заранее введенные требования. Также все работники фуд-кортов показали сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Однако не все также хорошо соблюдают ранее предписанные требования. Нарушения выявили только в «ресторанном дворике» на Коломяжском проспекте. У заведения отсутствовал QR-код.