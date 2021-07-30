В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 29 августа

Введенные в Санкт-Петербурге из-за третьей волны коронавирусной инфекции ограничения продлили до 29 августа. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Северной столицы.

Также отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о возобновлении работы со 2 августа фуд-кортов, фуд-плейсов, сфер торговли и оказания услуг на островках в ТЦ. Снимут ограничения с аттракционов, которые расположенных на открытом воздухе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 1 октября ужесточаются требования по обязательной вакцинации от коронавируса среди работников сфер услуг, чиновников, госпредприятий и транспорта.