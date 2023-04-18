Профсоюзы не планируют проводить первомайские шествия из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге профсоюзы намерены отменить митинги и шествия, посвященные 1 мая. Такое решение принято из-за ограничения в связи с коронавирусной инфекцией.

У профсоюзов на сегодняшний день отсутствует планирование проведения традиционного шествия по Невскому проспекту, так как до 31 мая в Северной столицы действуют ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

Отметим, что вместо этого планируется провести встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий и собрания трудового коллектива. Также рассматривается вариант флешмобов в социальных сетях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на петербургском заводе Hyundai завершились реорганизационные мероприятия, однако большего по кадровым вопросам не сообщается.