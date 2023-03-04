Реорганизационные мероприятия по штату сотрудников на заводе Hyundai в Петербурге завершены

На петербургском заводе Hyundai завершились реорганизационные мероприятия, однако большего по кадровым вопросам не сообщается.

Накануне, 3 марта, от председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко стало известно, что реорганизационные мероприятия, касающиеся штата сотрудников на заводе Hyundai в Северной столице, завершены. Тем не менее более подробной информации пока не разглашается. Об этом пишет ТАСС.

Так, предприятие было вынуждено остановить свою работу еще в марте 2022 года из-за трудной с поставкой комплектующих. Известно, что в простое оставалось 2 206 работников из 2 537.

В конце февраля 2023 года петербуржцам рассказали о возможной продаже завода Hyundai Казахстану. Соответствующие переговоры ведет правительство Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за 2023 год в Санкт-Петербурге может быть налажено производсвто двух автозаводов.