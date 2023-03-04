За текущей год в Петербурге планируют наладить производство двух автозаводов

В Санкт-Петербурге до конца текущего года планируют наладить производство как минимум двух автозаводов. Известно, что работа может быть перезапущена на территории площадок предприятий, покинувших страну.

В Смольном считают, что пока единственной сферой в городской экономике, которая остановила свою деятельность, является выпуск автомобилей. Чтобы это исправить, на территории региона за 2023 год хотят запустить два производства, пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент уже существуют наработки как минимум по двум заводам, один из них может начать выпускать продукцию в ближайшее время, по другим проектам сказать что-то конкретное пока проблематично. Однако горожанам напомнили, что сейчас есть отечественные разработки в сфере производства электромобилей. Более ясные прогнозы касательно окончательного количества работы заводов можно будет дать через три-четыре месяца.

Сейчас в Петербурге расположены производственные мощности трех автомобильных заводов — Toyota, Nissan и Hyundai.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Российской Федерации до июня 2023 года разрешили выпускать упрощенные автомобили.