В России до июня 2023 года разрешили выпуск упрощенных машин

Российское правительство решило увеличить сроки для отечественных автозаводов, занимающихся выпуском автомобилей в упрощенной комплектации, - их сдвинули до первого июня 2023 года.

Таким образом, отечественные специалисты смогут и дальше производить машины без подушек безопасности, АБС и с менее экологичными двигателями вплоть до лета текущего года. Соответствующее постановление уже пописано, сообщает "Петроград".

До этого решение об упрощенной сборке автомобилей приняли из-за серьезного санкционного давления. Отмечается, что предприятиям приходилось тормозить работу вплоть до ее полной остановки из-за нехватки комплектующих.

В настоящее время процесс на отечественном производстве возобновлен.