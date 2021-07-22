В Смольном смягчили ограничения по работе фуд-кортов и островных павильонов в ТЦ

Первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов сообщил, что 21 июля встретился с представителями бизнеса, где обсуждались вопросы о смягчении коронавирусных ограничений в торговых центрах (ТЦ). В любом случае, последнее решение оставалось за Роспотребнадзором.

Результатом данной встречи стало положительное решение по данному вопросу. Однако Ситов отметил, что фуд-корты и островные павильоны в ТЦ смогут продолжать работу только в том случае, если 100% сотрудников пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции и получат при этом QR-код.

Комитет по промышленной политике уже согласовал все с Роспотребнадзором и предоставил представителям бизнеса полный список условий, при которых заведения смогут работать.

Кроме того, островным павильонам в ТЦ необходимо будет установить защитные экраны по периметру точки, а вот для фуд-кортов требования более строгие. Им предстоит огородить периметр с помощью перегородок, элементов мебели, малых архитектурных форм и так далее. При входе у каждого посетителя будет измеряться температура.