За последние сутки в Петербурге от COVID-19 умерло 103 человека

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщили, что за последние сутки в Северной столице число жертв от COVID-19 вновь превысило 100 человек. На этот раз от «ковида» скончалось 103 петербуржца.

Также стоит отметить, что в России количество умерших от коронавируса уже превысило 150 тысяч и составило 150 тысяч 705 россиян. За прошедшие 24 часа в стране скончалось 783 человека.

Город на Неве до сих пор занимает второе место в анти-рейтинге регионов страны по суточной заболеваемости коронавирусом — 1939 случаев инфицирования COVID-19. Первое место по статистике все также занимает Москва — 3254 новых случая, третье место — Московская область — 2161 заболевший «ковидом».