Врач связала высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге с жарой

Наталия Березина, врач-кардиолог высшей категории и заведующая 5-ым отделением Госпиталя для ветеранов войн, сообщила, что высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с аномальной жарой. Она пояснила, что во время жаркой погоды, люди все меньше хотят сидеть дома и поэтому выходят на улицу, забывая при этом соблюдать антиковидные правила.

Также медик отметила, что третья волна коронавируса стала еще сильнее во время жарких дней, потому что люди утомились и потеряли бдительность соблюдения все приписанных ранее мер.

Кроме того, Березина подчеркнула, что у граждан сложилось ложное впечатление по поводу знойных дней и «ковида». Они считают, что «раз сейчас лето и солнышко, то все плохое прошло». Однако это не так, а солнечные лучи никак не спасут от COVID-19.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, Петербург уже превысил отметку в 1 миллион вакцинированных от коронавируса. Губернатор города на Неве Александр Беглов уверяет, что такого результата удалось добиться благодаря сознательности граждан.