За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1671 случай инфицирования COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщил, что за последние сутки в Северной столицы выявили 1671 заболевших «ковидом».

Стоит отметить, что по данным сайта «стопкоронавирус.рф», число жертв от болезни достигло 101 человека, а вылечиться смогли 2785 жителей Северной столицы. За весь период в Петербурге COVID-19 заразилось 471 тысяча граждан.

За все время в России удалось выявить чуть больше 5,5 млн случаев инфицирования коронавирусом. Победить вирус смогли почти 5,1 млн россиян.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за все время в Петербурге прошли вакцинацию более 900 тысяч петербуржцев.