Памятник погибшим при борьбе с коронавирусом медикам откроют 4 марта

Открытие памятника «Печальный Ангел» петербургским медикам, погибшим в период пандемии, состоится 4 марта на набережной реки Карповки. Об этом сообщается в группе «Стена памяти» в Facebook.

Торжественная церемония открытия намечена на полдень. У реки установят небольшую фигуру ангела работы Романа Шустрова, который скончался в Мариинской больнице от коронавируса.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в прошлом году на фоне пандемии COVID-19 в центре Северной столицы, на Малой Садовой улице, появился стихийный памятник погибшим медикам. Люди размещали на импровизированной "Стене памяти" фотографии боровшихся с коронавирусом врачей, а также приносили к ней цветы.

В ноябре власти решили разобрать "Стену памяти" и перенести ее на постоянное место. Для этого была выбрана набережная реки Карповки.