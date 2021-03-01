Петербуржцам пообещали третью волну коронавируса

Третья волна коронавируса может прийти в Петербург осенью. Причем избежать ее не удастся, рассказала "ПД" заведующий Городским координационным организационно-методическим отделом Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), главный внештатный эпидемиолог города Мария Дарьина.

Специалист пояснила, что эпидемия делится на 4 стадии. На первой происходит резервация возбудителя, в это время регистрируются единичные случаи заболевания.

На второй идет рост числа заболевших, который со временем достигает максимума.

На третьей можно заметить «разгар эпидемии». Четвертая - стадия резервационного преобразования. Она характеризуется уменьшением числа восприимчивых людей и затуханием эпидемии до спорадических случаев заболевания.

При этом специалист считает, что новой волны не избежать, хотя сейчас в Петербурге пандемия пошла на спад. Однако послабления антикоронавирусного режима могут привести к новому всплеску.



«Очень надеюсь, что третья волна будет незначительной по своей интенсивности, потому что у нас появилась вакцина», - подчеркнула Дарьина.

Отметим, что на сегодня в городе привили 246 тыс. человек. Как писал Санкт-Петербург.ру, первый компонент вакцины ввели и губернатору Александру Беглову.