Год назад в городе на Неве началась пандемия COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции началась в Петербурге 5 марта 2020 года. С этого момента прошел год, и зараженных стало на 370 тысяч человек больше. Вирус появился в Северной столице из-за студента СЗГМУ им. Мечникова, приехавшего из Италии. Его соседей по общежитию тогда посадили на карантин до 17 марта 2020 года.

«Мне часто задают вопрос: были ли мы готовы к такому развитию ситуации? Ответ однозначный: к такому развитию ситуации готовыми быть невозможно, поскольку пандемия напоминает стихийное бедствие – непредсказуемое и коварное», — комментирует Денис Гусев.

Кроме того, главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина отмечает, что больница была успешно подготовлена к приему инфекционных больных. Коронавирус наложил свои особенности на режим работы, так как понадобилось увеличить койки и реанимационные отделения.