Петербуржцам не разрешили снимать маски

Специалисты советуют сохранять требование о ношении масок как можно дольше из-за сезона ОРВИ. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Северной столице, Роспотребнадзор выступает за сохранение масочного режима.

По данным специалистов, сезон ОРВИ может выйти на пик в апреле, поэтому горожанам следует и дальше носить СИЗ.

Послабления антикоронавирусных правил могут быть связаны, например, с увеличением численности посетителей массовых мероприятий, пишет АБН.

При этом масочный режим, сохранение соцдистанции и недопуск к работе людей с признаками ОРВИ сохранятся надолго.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в феврале заболеваемость коронавирусом в Северной столице идет на спад. В нашем городе продолжают постепенно перепрофилировать ковидные стационары.