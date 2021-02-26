В Петербурге продолжают сокращать число коек для больных коронавирусом

В Петербурге продолжают сворачивать койки для пациентов с коронавирусом и пневмониями. На сегодняшний день в стационарах Северной столицы сохраняется 7 тыс. 759 мест, при этом почти треть из них свободны.

Пока в городе на Неве принимают пациентов с COVID-19 в 16 взрослых и двух детских стационарах.

Снижается число новых случаев заболевания за сутки, а также число госпитализаций сократилось на треть.

Между тем, как писал Санкт-Петербург.ру, накануне наш город вновь оказался впереди других регионов по смертности от коронавируса.

Также накануне закрылся на прием временный госпиталь в "Ленэкспо".