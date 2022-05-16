Ленобласть просит у Роспотребнадзора снять маски

В Ленинградской области в скором времени могут отменить масочный режим. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, регион правительство региона направило соответствующий запрос в Роспотребнадзор. Если ведомство его одобрит, масочный режим будет отменен.

В Ленинградской области заболеваемость коронавирусом идет на спад. За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 61 местного жителя.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице действующие ограничения продлили до 15 июня. Губернатор также направил в Роспотребнадзор запрос об отмене масочного режима. До получения положительного ответа от ведомства он по-прежнему продожает действовать.