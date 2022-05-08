Лахта-центр украсят георгиевской лентой ко Дню Победы

В честь Дня Победы здание Лахта-центра сменит подсветку на праздничную. Как сообщили в Telegram-канале, его подсветят в виде георгиевской ленты. Увидеть праздничное оформление башни можно будет две ночи подряд: с полуночи 9 мая до 6:00 10 мая.

На медиафасаде Лахта-центр появится поздравления с Днем Победы для петербуржцев. Его можно будет увидеть в то же время, что и подсветку в виде георгиевской ленты.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к Дню Победы включат праздничную подсветку Дворцового моста. Главная городская переправа будет подсвечена в виде триколора. Увидеть подсветку можно будет вечером 9 мая.