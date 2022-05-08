Дворцовый мост подсветят в цветах триколора 9 мая

Вечером в День Победы изменят подсветку Дворцового моста. В честь праздника главная городская переправа окрасится в цвета российского триколора.

Как уточнили в пресс-службе «Ленсвета», праздничное убранство Доврцового моста будет лучше всего видно с Троицкого и Благовещенского мостов, а также с набережных в центре Петербурга.

Особая подствека Дворцового моста в праздничные дни — петербургская традиция. Как пишет Neva.Today, традиционный исторический облик в скором времени получат и меднолитейные мастерские бывшего завода имени М.И. Калинина.

В праздничной подсветке Дворцового моста задействуют все 600 светододных светильников переправы. Оособый режим освещения включат в 21:50 9 мая. Праздничная подсветка останется включенной в течение всей ночи на 10 мая.