Голикова рассказала о подготовке к детскому летнему отдыху с учетом коронавируса

В России наблюдается положительная динамика, но угроза распространения коронавируса по-прежнему присутствует. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, подчеркнув важность организации летней оздоровительной кампании для детей в соответствии с рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора.

Татьяна Голикова напомнила, что Роспотребнадзор снял ограничения по наполняемости детских оздоровительных лагерей. Поэтому необходимо усилить контроль организации отдыха квалифицированными кадрами, в первую очередь, медицинскими и педагогическими работниками.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о возможности новой волны коронавируса в России в конце мая.