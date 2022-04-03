Учителей Ленобласти проверили на коронавирус перед началом четверти

В Ленинградской области перед началом четвертой учебной четверти прошло тестирование педагогов на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, тесты взяли у 22 707 сотрудников школ.

Тестировали педагогов бесплатно. Чтобы взять тест, медицинские работники приходили к ним на дом.

Ленинградская область с 4 апреля смягчает ограничения по коронавирусу в школах. Занятия у всех учеников будут начинаться в одно время, уроки у средних и старших классов разрешено проводить в разных кабинетах. Родители смогут посещать учебное заведение.

В школах сохранен прежний порядок проведения уборки и дезинфекции, а также проветривания. Сотрудники столовых по-прежнему обязательно будут носить маски.