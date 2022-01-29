В Смольном ожидают, что высокая заболеваемость коронавирусом продержится несколько недель

В Петербурге сложилась непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, вызванная новым штаммом «омикрон». Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, коронавирусное обострение сохранится в городе на несколько недель.

Чиновник заявил, что в Комздраве готовы поддержать любые ограничительные мероприятия, направленные на разобщение коллективов и ограничение контактов потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми. Стремительный рост числа больных, по словам Дмитрия Лисовца, вызван приходом нового штамма. К настоящему моменту Петербург уже преодолел пиковые показатели прошлых волн. Легкое течение болезни при «омикроне» привело, в первую очередь, к резкому увеличению нагрузки на амбулаторное звено.