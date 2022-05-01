421 случай коронавируса диагностировали в Петербурге за сутки

За прошедшие сутки, 30 апреля, в официальную статистику в Петербурге вошел 421 новый случай коронавируса. Такие данные опубликоввал оперативный штаб.

По сравнению с предыдущими данными суточная заболеваемость снизилась. Днем ранее сообщалось о 492 заболевших. Всего за время пандемии положительный результат теста на короанвирус получили 1 519 759 петербуржцев.

Госпитализация за сутки потребовалась 128 пациентам с коронавирусом. Завершили лечение и были выписаны по выздоровлению 353 человека.

От коронавируса и его последствий за сутки умерли 16 горожан. Всего за время пандемии число летальных исходов от болезни в Петербурге составляет 33 497.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Роспотребнадзоре назвали штамм «стелс-омикрон» самым заразным за все время пандемии.