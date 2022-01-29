Вирусолог рассказал, сколько будет длиться пятая волна коронавируса в России

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов спрогнозировал возможную длительность пятой волны коронавируса в России. В беседе с РИА Новости эксперт назвал срок от двух до четырех месяцев.

Специалист пояснил, что такой длительный период связан с недостаточными темпами вакцинации. Влияет на длительность волны коронавируса и низкий уровень коллективного иммунитета, который составляет менее 60%.

Штамм «омикрон» распространяется ускоренными темпами. Из-за этой своей особенности он способен пробивать вакцинную защиту. Сергей Нетесов добавил, что вакцинированные болеют легко. Среди тяжелобольных коронавирусом более 90% не проходили вакцинацию.