Роспотребнадзор рекомендует работодателям регулярно тестировать сотрудников на COVID-19

Роспотребнадзор предлагает регулярно тестировать работающих россиян на коронавирус. Об этом сообщают «Ведомости». В распоряжении изданий оказался документ с рекомендациями, подлинность которых уже подтвердили в Роспотребнадзоре.

Документом определена частота тестирований на COVID-19. При численности сотрудников менее 500 человек компаниям предлагается проводить процедуру два раза в неделю. Если в компании работает от 500 до 1000 человек, анализы рекомендовано повторять раз в неделю. При штате более 1000 сотрудников тестировать их на коронавирус рекомендуется раз в 14 дней.

В Роспотребнадзоре данные рекомендации назвали ориентированными на предприятия, где уже проводится добровольное тестирование на коронавирусную инфекцию.