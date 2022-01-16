314 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 15 января, с диагнозом коронавирус в больницы были отправлены 314 петербуржцев. Такие данные опубликованы администрацией города.

5 530 человек в настоящее время находятся в стационарах Петербурга с данным диагнозом. 603 из них в тяжелом состоянии помещены в отделения интенсивной терапии. 356 петербуржцев подключены к аппаратам ИВЛ. 52,01% мест в коронавирусных стационарах в настоящее время свободны. Заболевших петербуржцев принимают в 18 городских и федеральных медицинских учреждениях.

24 370 петербуржцев проходят лечение от коронавируса на дому. 1 396 остаются на карантине после контакта с заболевшим.